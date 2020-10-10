مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"

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انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم عدد كبير من الصور التي تسجل عملية نقل تمثال ديليسبس من محافظة بور سعيد إلى محافظة الإسماعيلية، مع اتهامات بالإهمال أثناء عملية النقل تلك.



واستطاعت الفجر الحصول على عدد من التفاصيل من أحد المصادر المسؤولة داخل وزارة السياحة والآثار، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، ولكنه أوضح بعض الأمور حول هذا الأمر حيث قال إن تمثال ديليسبس مملوك لمحافظة بور سعيد وهو مسجل كتمثال أثري.



وأضاف أن التمثال تم إنفاق مبلغ نصف مليون جنيه على ترميمه، وأن نقله تم دون علم أو إشراف إدارة الأثار في المحافظة، حيث فوجئنا بالصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مثلنا مثل أي مواطن.



وأكد أن التمثال الأثري تم نقله دون أي قواعد علمية من القواعد المتبعة في مجال نقل الآثار، وكان لابد أن يتم التعامل معه وفق بروتوكولات النقل الأثري كما ينص قانون الآثار.



وأشار إلى أن التمثال كان قد سقط من فوق قاعدتة عام 1956 م، وتم تسجيله أثرًا عام 2019، كما تم ترميمه بمبلغ 500 ألف جنيه مصري، من ميزانية المحافظة، وطوال تلك الفترة كان في مخازن الترسانة التابعة لهيئة قناة السويس حتى أمس.



ووأكد أن التمثال كان يتم إعداده ليوضع علي قاعدته في بورسعيد، إلا أن منطقة آثار بورسعيد فوجئت بالنقل دون علمها إلى الإسماعيلية، وعلمت بهذا النقل من خلال تداول صوره النقل على مواقع التواصل الاجتماعي.