مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم عدد كبير من الصور التي تسجل عملية نقل تمثال ديليسبس من محافظة بور سعيد إلى محافظة الإسماعيلية، مع اتهامات بالإهمال أثناء عملية النقل تلك.

واستطاعت الفجر الحصول على عدد من التفاصيل من أحد المصادر المسؤولة داخل وزارة السياحة والآثار، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، ولكنه أوضح بعض الأمور حول هذا الأمر حيث قال إن تمثال ديليسبس مملوك لمحافظة بور سعيد وهو مسجل كتمثال أثري.

وأضاف أن التمثال تم إنفاق مبلغ نصف مليون جنيه على ترميمه، وأن نقله تم دون علم أو إشراف إدارة الأثار في المحافظة، حيث فوجئنا بالصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مثلنا مثل أي مواطن.

وأكد أن التمثال الأثري تم نقله دون أي قواعد علمية من القواعد المتبعة في مجال نقل الآثار، وكان لابد أن يتم التعامل معه وفق بروتوكولات النقل الأثري كما ينص قانون الآثار.

وأشار إلى أن التمثال كان قد سقط من فوق قاعدتة عام 1956 م، وتم تسجيله أثرًا عام 2019، كما تم ترميمه بمبلغ 500 ألف جنيه مصري، من ميزانية المحافظة، وطوال تلك الفترة كان في مخازن الترسانة التابعة لهيئة قناة السويس حتى أمس.

ووأكد أن التمثال كان يتم إعداده ليوضع علي قاعدته في بورسعيد، إلا أن منطقة آثار بورسعيد فوجئت بالنقل دون علمها إلى الإسماعيلية، وعلمت بهذا النقل من خلال تداول صوره النقل على مواقع التواصل الاجتماعي.
مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"
مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"
مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"
مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"
مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"
مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر تمثال ديليسبس الفجر الاثار

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ ربع ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعتين

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بـ"الصاروخ".. ترميم تمثال رمسيس الثاني بمتحف سوهاج.. وخبير: "بنغزل برجل حمار" (صور)

بعد تسجيله في عداد الآثار.. كل ما تريد معرفته عن تمثال ديليسبس ببورسعيد

بعد استخدام "شنيور" لترميم تمثال.. مدير معبد دندرة: طريقة علمية متبعة

انتقادات لتمثال رمسيس المقام حديثًا أمام معبد الأقصر.. و"الفجر" تكشف الحقيقة (صور)

الحكومة تنفي ترميم الآثار بـ الأسمنت الأسود .. والصورة المتداولة منذ 8 سنوات

عبد الحكيم عبد الناصر: ترميم تمثال ديليسبس إهانة للمصريين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

08:02 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»