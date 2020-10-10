أبرزها رصف الطريق الرئيسي ومتابعة ملف الصرف الصحي.. مطالب أهالي قرية الرياح بالإسماعيلية

شارك المئات من أبناء "قرية الرياح" في مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية في تقديم مطالبهم إلى المسئولين بالمحافظة، وكذلك المرشحين لمجلس النواب للنهوض بالقرية وتوفير الخدمات التي يعاني فيها أبناء القرية من عجز كبير.





وفي مقدمتها رصف الطريق الرئيسي لمدخل القرية لإيجاد حل لظاهرة الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء، وتوفير براميل قمامة في الشارع الرئيسي للقرية موزعة بالتساوي كل مسافة معينة علي كل انحاء القرية حتى نقلل من الامراض والرائحة الكريهة، وللحفاظ علي النظافة العامة لمواجهة فيروس كورونا.





كما طالب الأهالي، بإيجاد حل لظاهرة ترويج المواد المخدر في الطريق المؤدي لمدرسة الرياح الابتدائية والاعدادية، بالتواصل مع الجهات المختصة للقبض على الخارجين عن القانون.





وطالب الأهالي بتركيب كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج القرية للتقليل من اعمال السرقة وبيع المواد المخدرة، وكذلك عربيات لكسح الخزانات الي حين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي حيث ان معظم بيوت القرية في منسوب منخفض فيسبب وجود ترعة الرياح في ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما يؤدي الي ملئ الخزانات الخاصة بالبيوت.





وطالب أيضًا أبناء القرية، ببناء سور عالي وبوابة لمقابر القرية، بالإضافة لمتابعة ملف الصرف الصحي، والعمل على تشغيل الوحدة الصحية بالقرية 24 ساعة، وإيجاد حل لموقف عربات سيزوكي بسعر موحد لغلاء الاسعار على أبناء القرية، وحل أزمة عجز المدرسين في مدرسة الرياح الابتدائية والتواصل مع مدير المدرسة لمساعدته، والتواصل مع مركز شباب الرياح لاستغلال منتزه القرية في أي غرض لخدمة أبناء القرية سواء منتزه أو قاعة أفراح او مكان ترفيهي لابناء القريه، وترميم المضيفة القديمة لاستخدامها كحضانة بسعر رمزي أو لعزل المرضى.



