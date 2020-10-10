برشلونة يحسم مصير ديمبلي

وصلت علاقة الفرنسي عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة لطريق مسدود خاصة بعد الخروج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.





ودخل الجناح الفرنسي في صدام مع مدربة بعد أن تأخر عن الحصة التدريبية للفريق في مناسبتين مختلفتين، وهو ما اعتبرة المدرب الهولندي أسلوب غير محترم سواء له أو لزملائه اللاعبين.





وذكرت صحيفة " سبورت " الإسبانية، أن برشلونة قد وضع ديمبلي بين خيارين وذلك من أجل حسم مستقبله بشكل نهائي تفادياً في الدخول في صدام جديد.





حيث خيرت إدارة برشلونة ديمبلي بين خياري التجديد أو الرحيل، وجاء ذلك القرار من أجل مواصلة الاستقرار داخل كتيبة البلوغرانا.





حيث من المنتظر أن يجتمع مسئولي برشلونة مع بيئة اللاعب الفرنسي من أجل عرض خيار التجديد حتي 2023, أو الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.





وفي سياق آخر متصل رفض ديمبلي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي عرضين من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أحدهم على سبيل الإعارة والآخر شراء نهائي.



