تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن السبب وراء غياب الثنائي أيمن أشرف ومروان محسن عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام بيراميدز.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر إراحة أيمن أشرف خوفًا من تجدد إصابته بعدما اشتكى اللاعب في المباراة الماضية أمام إنبي من إجهاد في عضلة السمانة وفضل إراحته رغم تعافيه من الإصابة.





وتابع بأن مروان محسن يعاني من إجهاد عام ولذلك تم استبعاده لكنه سيكون جاهز للمباراة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.



