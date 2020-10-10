حياة كريمة: نستهدف الوصول للقرى الأكثر فقرا.. وسنبدأ في المرحلة الثانية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تحسين نوعية حياة المواطنين في 1000 قرية مصرية، موضحا أن هذه القرى تم اختيارها بمعيار موضوعي بحت، ومنهجية علمية.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن كل سنة يستهدفون شريحة من هذه القرى، حيث استهدفوا خلال السنة الأولى 143 قرية، وكانت نسبة الفقر بهم أكثر من 70%، واستهدفوا في السنة الثانية 238 قرية، ونسبة الفقر بهم كانت اكثر من 68%، مؤكدا انهم يعملون على الوصول للقرى الاكثر فقرا.

وأوضح مدير مبادرة حياة كريمة، انهم سيبدأون في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة.

إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا بمحافظات(الأقصر - القليوبية - بني سويف - سوهاج - الإسكندرية - كفر الشيخ - الفيوم)، وذلك يومي 10 و11 أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان القوافل الطبية تتضمن التخصصات التالية (نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل).

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ ربع ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و نصف

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يومين

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

08:02 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»