رابطة المحررين البرلمانيين: فرصة القائمة الوطنية أعلى من القوائم الأخرى

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال محمود نفادي، رئيس رابطة المحررين البرلمانيين، إن فرصة القائمة الوطنية أعلى من القوائم الأخرى، لافتَا إلى أن بعض القوائم شاركت في الانتخابات للتمثيل المشرف على حد تعبير القائمين على هذه القوائم.

وتابع "نفادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن فكرة الدوائر المفتوحة التي تعني وجود أكثر من مرشح على مقعد الواحد من نفس الحزب بدعة حدثت مؤخرًا.

ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن الذي يعتبر حزب الأغلبية لديه أكثر من مرشح على مقعد واحد، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن لديه 384 نائب في البرلمان، ولذلك يعتبر حزب أغلبية، وهاض واقع معروف.

الفرصة الأخيرة.. كيف يسجل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع هيئة الانتخابات؟ 


أصبح المصريين بالخارج أمام فرصة أخيرة من أجل تسجيل بياناتهم على موقع الهيئة العليا للانتخابات من أجل المشاركة في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم غلق فترة تسجيل البيانات اليوم السبت أمام المواطنين.

و تنتهى اليوم السبت، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل المصريون بالخارج بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة، وذلك حتى يتمكنوا من التصويت فى انتخابات مجلس النواب عبر البريد، خلال الأيام المحددة للاقتراع.

ويصوت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالخارج، والمحدد لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وفيما يلي يذكر "الفجر" المصريين بالخارج بالطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تسجيل بياناتهم على موقع الهيئة العليا للانتخابات:

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يومين

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ ربع ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعتين

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

08:02 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»