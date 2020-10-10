رابطة المحررين البرلمانيين: فرصة القائمة الوطنية أعلى من القوائم الأخرى



الفرصة الأخيرة.. كيف يسجل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع هيئة الانتخابات؟







أصبح المصريين بالخارج أمام فرصة أخيرة من أجل تسجيل بياناتهم على موقع الهيئة العليا للانتخابات من أجل المشاركة في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم غلق فترة تسجيل البيانات اليوم السبت أمام المواطنين.



و تنتهى اليوم السبت، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل المصريون بالخارج بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة، وذلك حتى يتمكنوا من التصويت فى انتخابات مجلس النواب عبر البريد، خلال الأيام المحددة للاقتراع.



ويصوت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالخارج، والمحدد لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.



وفيما يلي يذكر "الفجر" المصريين بالخارج بالطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تسجيل بياناتهم على موقع الهيئة العليا للانتخابات:





قال محمود نفادي، رئيس رابطة المحررين البرلمانيين، إن فرصة القائمة الوطنية أعلى من القوائم الأخرى، لافتَا إلى أن بعض القوائم شاركت في الانتخابات للتمثيل المشرف على حد تعبير القائمين على هذه القوائم.وتابع "نفادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن فكرة الدوائر المفتوحة التي تعني وجود أكثر من مرشح على مقعد الواحد من نفس الحزب بدعة حدثت مؤخرًا.ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن الذي يعتبر حزب الأغلبية لديه أكثر من مرشح على مقعد واحد، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن لديه 384 نائب في البرلمان، ولذلك يعتبر حزب أغلبية، وهاض واقع معروف.