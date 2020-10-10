رئيس لجنة كورونا: "الفيروس ليس له أقدام".. ينتشر عن طريق الاختلاط (فيديو)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:23 م
داليا الحسين
Advertisements

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة للمصريين، والمواجهة لن تفيد إلا بالالتزام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، انتهاء التجارب السريرية للوصول لعلاج فيروس كورونا نهاية العام الحالي، ومرجح أن تكون في نوفمبر أو ديسمبر.

وأردف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فيروس كورونا ليس له قدم يسير عليها، لكن ينتقل من مواطن إلى مواطن من خلال الاختلاط وعدم التباعد.

وأكد على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون مع ضرورة الحصول على مصل الإنفلونزا العادية، مؤكدا أن ترامب لو تم علاجه في مصر لكان معدل شفاؤه أسرع.

إقرأ أيضا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يومين

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ ربع ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

08:02 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»