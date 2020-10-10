ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

تأكد غياب حازم إمام الظهير الأيمن لنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود، في إطار الدوري المصري، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض حازم إمام للإصابة في مباراة وادي دجلة الأخيرة، قبل أن يتم استبداله بأحمد عيد، عقب بداية المباراة بدقائق قليلة.

وكشفت الأشعة التي خضع لها حازم إمام، إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية، والتي تحتاج لراحة لمدة 4 أيام، سيخضع خلالها لجلسات تأهيل.

ويعمل الجهاز الطبي، على تجهيز حازم إمام لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري.