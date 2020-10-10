رئيس لجنة مكافحة كورونا: نحن في مرحلة التفاؤل الحذر (فيديو)



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.









قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، نحن في مرحلة التفاؤل الحذر، مؤكدا أن فرضية الموجة الثانية تزداد.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، نجحنا في السيطرة على الفيروس ولم ننتصر عليه، لأنه ما زال موجودا وهناك حالات وفاة بسبب كوروناوأردف أنه يجب على المصريين الاطمئنان إذا التزموا بالإجراءات الاحترازية.وأكد حسني على أن مصر كانت من اوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية صارمة بسبب كورونا وهذا سبب النجاح الذي نعيشه اليوم.واستطرد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، يجب الحذر من الموجة الثانية وليس لمرحلة الهلع.إقرأ أيضا