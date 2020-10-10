أستاذ الطب النفسي: 2020 عام القلق على مستوى العالم (فيديو)



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

قال محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن عام 2020 شهد أكبر نسبة قلق لدى البشر بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الناس على مستوى العالم أصيبوا بالاكتئاب وآخرين أصبحوا يعانون من فوبيا كورونا واضطرابات القلق الشديدة.وأضاف "المهدي" أن اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام يشهد أهمية كبيرة في ظل الجائحة، متابعًا " الاحتفال هذا العام له معنى خاص للتأكيد على قيمة الصحة النفسية باعتبارها من أهم عوامل تقوية جهاز المناعة والذي يعتبر العائق الوحيد لفيروس كورونا خاصة مع عدم اكتشاف أي علاج أو لقاح معين".وأشار إلى أن وعي المواطنين زاد بشأن الاضطرابات النفسية خلال السنوات الماضية، ولكن مازال هناك بعض الناس التي ترى أن المرض النفسي هو وصمة عار، موضحًا أن 15% من المرضى النفسيين يتوجهون فقط إلى العلاج وربما لا ينالون العلاج الكافي أو المناسب لأنه مازال صورة العلاج والطب النفسي غير مكتملة ومنقوصة في كثير من الأحيان.واستطرد أستاذ الطب النفسي، "الفكرة خاطئة عن العلاجات النفسية بأن أغلب الأدوية من الممكن أن تسبب الإدمان أو تجعل المريض ينام فقط"، موجهًا نصائح للحفاظ على الصحة النفسية تتمثل في أخذ فترات كافية من النوم والراحة وعيش نمط صحي والاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة.آخر تطورات فيروس كورونا