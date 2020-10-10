الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي من الحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء يضعون اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة.

وأوضح المصدر، أن صفقة محمد إبراهيم اقتربت من الانتهاء بشكل رسمي، بعد وصول مسؤولي الفريقين إلى إتفاق يقضي بدفع مبلغ 12 مليون جنية لنادي نادي مصر المقاصة.

ويحصل محمد إبراهيم في الأهلي، على مبلغ 8 ملايين جنيه  في الموسم الواحد بزيادة مالية قدرها 500 ألف جنيه في كل موسم، أي أنه يتقاضى خلال المواسم الثلاثة 25.5 مليون جنيه.


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