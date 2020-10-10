يوم بعيد عن الروتين.. حنان مطاوع بإطلالة كاچول على "إنستجرام"

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غازلت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت حنان بالصورة بالكاچول مرتدية بنطلون چينز ، وشميز أبيض .



وعلقت علي الصورة وكتبت : يوم بعيد عن الروتين يخليكوا تكملوا بطاقة وحماس أكتر ، أفصل وخصص يوم ليك مع اللي بتحبهم بس.



يشار إلي أن كانت آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل "أمل حياتى" الذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه.



وشارك في حكاية “أمل حياتي”، كلا من حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونانسي صلاح، ورامي الطمباري، وأحمد عنان، والعديد من الوجوه الشابة الجديدة.