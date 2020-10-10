بعد حذف صورته مع رمضان.. عزة مصطفى للشيخ الشحات: "التمثيل مش حرام" (فيديو)

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قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، قام بالتقط صورة مع الفنان محمد رمضان ونشرها عبر صفحته الشخصية وبعد تعرضه للانتقادات من جانب السوشيال ميديا قام بحذف الصورة من على صفحته الشخصية.



وتساءلت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، لماذا قام الشيخ محمود الشحات أنور بحذف صورته مع الفنان محمد رمضان، وهل هذا يتعلق بكون وقت التقاط الصورة كان في عزاء، وله حرمته وفي هذه الحال أقدر قراره بحذف صورته معه.



وأضافت الإعلامية عزة مصطفى موجهه سؤالها إلى الشيخ محمود الشحات: "هل حذفت صورتك مع محمد رمضان بعد ما حصل انتقادات وميصحش تنشر صورة ليك مع النجم محمد رمضان الممثل".



واختتمت قائلة: "أنا مش عارفه فكرة حذفك للصورة أسبابها أيه لكن لو كنت حذفتها عشان الانتقادات فالتمثيل مش حرام يا مولانا".



