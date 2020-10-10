حمدي الميرغني يهنئ أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحتفل الفنان أمير كرارة، اليوم السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وحرص عدد كبير من النجوم علي تهنئته منهم الفنان حمدي الميرغني ، حيث نشر صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

ووجه له رسالة خاصة وكتب : كل سنة وأنت كبير بجدعنتك وأخلاقك..كل سنة وأنت نجم كبير وأخ أكبر.. حبيبي باشا مصر.

ورد أمير كرارة علي تلك التهنئة وكتب : وأنت طيب يا أحلي حمدي في الدنيا.

وكان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الأختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ودارت أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

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