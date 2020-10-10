"مصر راجعة تاني".. أغنية جديدة للفنانة الصاعدة ميسا دسوقي

أطلقت الفنانة الصاعدة ميسا دسوقي، الأمريكية التي نشأت في الإمارات، أغنية جديدة بعنوان "مصر راجعة تاني"، حبًا في مصر وإعجابًا بإنجازاتها في السنوات القليلة الماضية.





تستعرض "دسوقي" من خلال الأغنية إنجازات مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تضمن العديد من الكلمات التي تعبر عن قوة وإرادة الشعب والجيش رغم كل التحديات والظروف.





من جانبها، أعربت ميسا دسوقي، عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له أغنيتها على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه،مؤكدة على أن هؤلاء يُعادون الوطن وإنجازاته قبل أي شيء، حيث قالت: "أنا مصدومة، سجلت الأغنية دي حبا في مصر وشعبها وجيشها ورئيسها، ولكن كمية العداء والكره والحقد غير عادي، ولم أفهم لماذا؟ ولكنني سريعا ما أدركت أن هذا العداء جاء من الكارهين للدولة المصرية وإنجازاتها".





تابعت: "سوف استمر في أعمالي المحبة لمصر والشعب المصري، ولن ولم أتراجع أبدا في حبي لمصر، وسوف أقوم بأعمال أخرى نكاية بالحاقدين وحبا في مصر"، وأضافت منفعلة: "مصر دي أمي وأم الدنيا وهتفضل أم الدنيا رغم أنف الحاقدين".





يشار إلى أن أغنية "مصر راجعة تاني" من كلمات وألحان هشام صادق، وتوزيع شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، مونتاج مصطفى سيف، ومن إخراج وإنتاج عمرو الطحاوي.





الجدير بالذكر أن الأغنية نشرت على موقع يوتيوب يوم 8 أكتوبر الجاري، وحققت مشاهدة عالية،فيما واجهت هجومًا من قِبل بعض الأشخاص المُعاديين لمصر.



