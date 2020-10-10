شركة مياه الشرب: البوابة الإلكترونية لشركة مياه تقدم الخدمات للمواطنين رقميًا (فيديو)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:43 م
كـسـاب أحـمـد
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قال إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن إطلاق بوابة إلكترونية لشركة مياه الشرب، يأتي في إطار التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين رقميًا، وهذه البوابة تقدم خدمات من بينها التعاقدات وتقديم الشكاوي ودفع الرسوم.

وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن خدمة الحصول على عداد جديد أمر متابع من البوابة الإلكترونية سواء للأفراء أو المحال التجارية أو الجهات السياحية، مضيفًا أن البوابة تتعامل مع الشكاوي على مدار الـ 24 ساعة، وتتواصل مع العملاء بصورة مباشرة.

ولفت إلى ان هناك تطبيق يسمى 125 يقدم خدمات كثير من بينها خدمة إرسال تنبيهات للعملاء في الأماكن التي ستحدث بها صيانة أو انقطاع المياه، وبالتالي يقوم العمل بتخزين المياه للتغلب على هذه الانقطاعات.

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ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور عدد من الأعضاء، وعدد آخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، منعا للتزاحم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.


وأوضح وزير الإسكان، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أطلقت البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة، ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أبرز الخدمات التى تقدمها البوابة، وتشمل، طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحى، وخدمة إبلاغ قراءة العدادات، وخدمة سداد الفواتير باستخدام بطاقات الدفع المسبق.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تدشين تطبيق "قراءتى" لتسجيل قراءة عدادات المياه، حيث يمكن للمواطن تشغيله على الهاتف المحمول مجانًا، وهو متاح على نظامي التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وإضافة صورة العداد، وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100 %، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة، وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين، وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة.

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