عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.





واستبعد موسيماني كلا من :-

محمد محمود ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمود وحيد للإصابة، ومحمد الشناوي لعدم الجاهزية، ومروان محسن للإجهاد، وأيمن أشرف للراحة، وعلي معلول وجيرالدو دا كوستا لتواجدهما في معسكر منتخب بلادهما تونس وأنجولا.