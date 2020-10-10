مي سليم تشوق جمهورها بصورة أثناء تصويرها عمل فني جديد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي بالصورة من الإستوديو أثناء تصوير عمل جديد .

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة منها تعليق الفنانة هاجر الشرنوبي وكتبت : مشتاقة إني اسمعلك أغنية جديدة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، ويشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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