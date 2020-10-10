بيراميدز يحسم موقفه من استمرار تشاتشيتش

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم مسئولو فريق بيراميدز، موقفهم من استمرار مدربه الكراتي أنتي تشتاتشيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بير اميدز.

 

واستقر مسئولو فريق بيراميدز، على رحيل المدرب الكرواتي عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

 

ويرى مسئولو بيراميدز، أن المدير الفني لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال الموسم الجاري ،لافتًا إلى أن مباراة الأهلي سيكون لها دور في رحيله عن الفريق.

 

ويخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية ومرتقبة غدا الأحد، عندما يلاقي الأهلي في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء مصيري.

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