صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إنتر ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني في سوق الإنتقالات المقبلة.





وأفاد لموقع ديفينسا سينترال الإسباني بأن مسئولي إنتر ميلان يفكرون في إغراء ريال مدريد بالتخلي عن نجم الفريق إيسكو عن طريق تقديم نجم الفريق الدنماركي كريستيان إريكسن.





وأكد الموقع الإسباني أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان معجب للغاية بقدرات إيسكو ويرغب في التعاقد معه في ظل قلة مشاركته مع الملكي في الفترة الماضية.





وألمح الموقع الإسباني أنه على الرغم من إهتمام إنتر ميلان بالتعاقد مع إيسكو إلا أنه لا يوجد أي شي ملموس حتى هذه اللحظة علمًا بأن ريال مدريد أبدى رغبته في وقت سابق بالتعاقد مع إريكسن.



