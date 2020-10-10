تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على النادي الأهلي في الثامنة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة ٣٣ من الدوري الممتاز.

 

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى:  مهدي سليمان - أحمد دعدور

 

خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

 

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة

 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

أخبار تهمك

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

منذ ساعة و 10 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة كبرى تقف عائقًا أمام انتقال خربين إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فوز الدخان والاتصالات والصف وتعادل البدرشين وهزيمة الصيد بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 15 ساعة

فوز عاملين غارب وسمسطا وطامية في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 10 دقيقة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

06:03 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»