شاهد.. أحدث ظهور لفيريال يوسف من كواليس فيلم "ماكو"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوقت الفنانة فيريال يوسف جمهورها ومحبيها لفيلمها الجديد وابذي يحمل "اسم ماكو" .

وشاركت فيريال جمهورها بصورة لها من كواليس تصوير الفيلم ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت قائله:"فيلم ماكو قريباً".

"ماكو" تدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وإن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.

الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومنتج فني محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، ومن المقرر أن ينضم لفريق الابطال العديد من النجوم كضيوف شرف ومنهم ضيف شرف عالمي من مشاهير هوليوود.

ويذكر أن آخر أعمال فريال يوسف، فيلم "محمد سعد"، الذي شاركت به خلال عيد الفطر، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة محمد سعد.

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