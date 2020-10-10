الأوقاف: "نريد أن نكون على مسافة واحدة من المرشحين للنواب" (فيديو)

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قال جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة جددت تحذيرها بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقرر لها في أكتوبر الحالي، مؤكدة أن مثل هذه التحذيرات دائمة ومستمرة.



وأضاف "طايع" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه تم تحذير الأئمة بعدم الدعاية لأي مرشح، متابعًا "نريد أن نكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين حتى لا يكون هناك تأثير للدين على الانتخابات".



وأشار إلى أن العقوبة تتدرج حسب فداحة الجرم، موضحًا أن هناك جهات التفتيش الدعوي والمواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي الذين سيبلغون عند حدوث أي مخالفة وستتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضده.



كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.



وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.



وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تم اتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.



وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحا فى النظام الفردي وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.