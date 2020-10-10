متحدث الري: هذا موعد انتهاء فيضان النيل هذا العام

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وارة الري، إن فيضان النيل ينتهي بشكل رسمي في منتصف نوفمبر، لافتَا إلى أن الفيضان هذا العام كان أعلى من المعدلات في السنوات السابقة، وبفضل الله تم إدارة الفيضان بشكل جيدة، وتم غسل النهر، وتلبية احتياجات مصر المائية.

وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الوزارة أعدت خطة للتعامل مع موسم السيول والأمطار خلال الفترة المقبلة، بما يعود على الدولة بالخير بإذن الله.

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أكد عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري المصرية، أن الفيضان الحالي وارتفاع منسوب مياه نهر النيل في بعض المحافظات بدأ في أول أغسطس وينتهى تقريبا في نهاية أكتوبر، قائلا: "الفيضان ده خير جاي لمصر والشعب المصري وساعات بيجي متأخر لكن السنة دي في اغسطس بدأ ويظهر أن الفيضان عالى وكويس".

وأوضح عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن فوائد الفيضان كثيرة جدا وأهمها أنها ستساعد في غسل فرع رشيد من التلوث التي إليه من مصادر التلوث، كما أشار إلى أن القرى المصرية لن تتضرر من الفيضان الحالي ولن تكون هناك خسائر.

وتحدث المهندس عبد اللطيف خالد، عن أن الفيضان يختلف من عام لآخر، فقد يكون منخفضا أو متوسطا أو شديد الخطورة، وأشار إلى أن اللجنة العليا لإيراد النهر تنعقد قبل موعد الفيضان بشهر لمتابعة المياه التي تصل السد العالى

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