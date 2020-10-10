عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب تلقى أقوى علاج في العالم وانتصاره على كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال مهدي عفيفي، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم علاجه بأقوى علاج في الأرض، وفي مكان مخصص لضحايا الحروب الكيميائية والنووية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن ترامب حصل على كوكتيل من الأدوية، لم يأخذها سوى 10 أشخاص من قبل، وكان على سبيل التجربة.

ولفت إلى أن علاج ترامب لم ولن يتوفر للمواطن العادي في الوقت الحالي، مؤكدا أن العناية التي تلقاها ترامب لا تتوفر لأي شخص آخر مهما كان.

وأكد مهدي عفيفي، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أن انتصار ترامب على كورونا أكبر من كونه انتصار على مرض، إنما انتصارًا انتخابيًا وتصديقا لكلامه السابق بأن كورونا سيختفي ومن السهل تجاوزه.

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكى فى أول مقابلة تلفيزيونية منذ إصابته بعدوى كورونا، قائلا: "أشعر أننى بحالة جيدة جدًا وقوى جدًا".

بدأ ترامب مقابلته فى برنامج تاكر كارلسون، قائلا، إنه يشعر بأنه جيد جدًا وقوى بعد علاجه من فيروس كورونا في مستشفى والتر ريد، ومؤكدا، أنه لم يكن يعانى من أى مشاكل في التنفس، وأن أعراضه الأولية كانت التعب العام والتهاب الحلق.

وقد أعلنت قناة فوكس نيوز، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، سيحل ضيفًا على شاشتها فى أول حوار عبر الفيديو منذ إصابته بوباء كورونا، مشيرة إلى أنه سيرافقه خلال الحوار الطبيب مارك سيجال، ليجرى له فحصًا وتقيمًا طبيًا على الهواء مباشرة.

ومع دخول مارثون الانتخابات الأمريكية الأمتار الأخيرة، قبل تصويت الحسم المقرر نوفمبر المقبل، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب سيستأنف نشاطه الانتخابي بدءً من السبت في حال سمح له الأطباء بالعودة إلى نشاطه الاعتيادى.

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