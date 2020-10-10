"مش فاهم حاجة".. فتحي عبد الوهاب يسخر من الخلاف الحادث بين أحمد فهمي وشيكابالا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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عبر الفنان فتحي عبد الوهاب، عن عدم فهمه للخلاف الذي حدث بين الفنان الأهلاوي أحمد فهمي ولاعب نادي الزمالك شيكابالا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبد الوهاب" على الصورة التي شاركها للمطرب أحمد فهمي، وشيكابالا قائلا: "ايه اللى بيحصل يا جماعة عشان مش فاهم".

يذكر أنه حدث خلاف بين الفنان الأهلاوي أحمد فهمي، ولاعب نادي الزمالك شيكابالا، ولكن فهم بعض الفنانين أن الخلاف الذي حدث كان بين المطرب أحمد فهمي وليس الفنان.

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