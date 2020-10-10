برلماني: التدريب البحري بين مصر وروسيا له أبعاد سياسية (فيديو)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:18 م
داليا الحسين
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قال النائب محمود محي الدين، عضو مجلس النواب، إن مصر وروسيا لديهما تحالفات استراتيجية منذ خمسينيات القرن الماضي من أيام عبد الناصر والاتحاد السوفيتي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن التدريب العسكري بين مصر وروسيا له أبعاد سياسية مهمة، ويهدف إلى كبح القلاقل التي تثيرها تركيا في المنطقة.

وأكد النائب محمود محي الدين، عضو مجلس النواب، أن التدخل التركي في الخلاف بين أذربيجان وأرمينيا أحدث خللا في ميزان القوة بين البلدين، مشيرًا إلى أن فكرة الخلافة العثمانية لا تتوقف على النشاط التركي في المنطقة ولكن تمتد إلى وسط آسيا.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر موقعها الرسمي، أن وفدًا من القوات البحرية المصرية قد عقد اجتماعا لفترة 3 ايام مع نظيره الروسي في مدينة “نوفوروسيسك Novorossiysk” المُطلة على البحر الأسود، وذلك للتجهيز لانطلاق التدريب البحري المُشترك “جسر الصداقة 2020”.

وكان الغرض الرئيسي من اجتماع وفدي البحريتين هو العمل على تنفيذ خطة التدريب والذي سينطلق للمرة الأولى في البحر الأسود، حيث كان قد تم تنفيذه سابقًا قبالة السواحل المصرية في يونيو 2015.

وسيتضمن التدريب المُنتظر انطلاقه في الفترة القادمة، مهامًا مُشتركة ستنفذها المجموعات التكتيكية من سفن اسطول البحر الأسود لدى البحرية الروسية وسفن البحرية المصرية، بدعم من القوات الجوية، لحماية مسارات الملاحة البحرية من التهديدات المختلفة. وسيتم تنظيم وتنسيق أعمال الاتصالات والتزود بالوقود والمؤن في البحر، وممارسة حق التفتيش والزيارة للسفن المشتبه بها.

هذا إلى جانب تنفيذ مختلف المهام الدفاعية والهجومية في البحر، متضمنة أعمال الرماية بالصواريخ والمدفعية من السفن الحربية.

يأتي هذا التدريب في إطار تعزيز دعم التعاون العسكري الثنائي بين بحريتي مصر وروسيا لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة وأبرزها الأمن الاستقرار البحري والتصدي للمخاطر المتنوعة في المناطق التي تشهد حركة كثيفة للملاحة البحرية.

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