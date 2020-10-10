سمير فرج: البحرية المصرية السادسة عالميًا.. والتدريب مع روسيا يكسبنا خبرات كبيرة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:16 م
داليا الحسين
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قال سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة على العالم، والروسية تحتل المرتبة الثانية عالميا، مشيرا إلى أن التدريب مع روسيا له أهمية كبيرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن التدريب مع البحرية الروسية يكسب المصريين خبرات كبيرة.

ولفت إلى أن مصر أكثر دولة على مستوى العالم تأتي إليها الدول للتدريب العسكري معها من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية.

وأكد أنه يتم الاحتفال يوم 21 أكتوبر الجاري بيوم البحرية المصرية، الذي شهد إطلاق أول صاروخ لإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في نفس اليوم من 1967.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر موقعها الرسمي، أن وفدًا من القوات البحرية المصرية قد عقد اجتماعا لفترة 3 ايام مع نظيره الروسي في مدينة “نوفوروسيسك Novorossiysk” المُطلة على البحر الأسود، وذلك للتجهيز لانطلاق التدريب البحري المُشترك “جسر الصداقة 2020”.

وكان الغرض الرئيسي من اجتماع وفدي البحريتين هو العمل على تنفيذ خطة التدريب والذي سينطلق للمرة الأولى في البحر الأسود، حيث كان قد تم تنفيذه سابقًا قبالة السواحل المصرية في يونيو 2015.

وسيتضمن التدريب المُنتظر انطلاقه في الفترة القادمة، مهامًا مُشتركة ستنفذها المجموعات التكتيكية من سفن اسطول البحر الأسود لدى البحرية الروسية وسفن البحرية المصرية، بدعم من القوات الجوية، لحماية مسارات الملاحة البحرية من التهديدات المختلفة. وسيتم تنظيم وتنسيق أعمال الاتصالات والتزود بالوقود والمؤن في البحر، وممارسة حق التفتيش والزيارة للسفن المشتبه بها.

هذا إلى جانب تنفيذ مختلف المهام الدفاعية والهجومية في البحر، متضمنة أعمال الرماية بالصواريخ والمدفعية من السفن الحربية.

يأتي هذا التدريب في إطار تعزيز دعم التعاون العسكري الثنائي بين بحريتي مصر وروسيا لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة وأبرزها الأمن الاستقرار البحري والتصدي للمخاطر المتنوعة في المناطق التي تشهد حركة كثيفة للملاحة البحرية.

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