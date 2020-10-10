وفاة الفنان اللبناني حسين الخطيب

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توفى منذ قليل الفنان اللبناني حسين الخطيب، وذلك عقب معاناة مع المرض.



ونعى وفاة الفنان حسين الخطيب المايسترو لبنان بعلبكي، وكتب قائلا: "الفنان ​حسين الخطيب​ صاحب الصوت المخملي الذي اختار الا يدخل معترك عالم الغناء لشدة نقاوته، والد الفنان وعازف الإيقاع علي الخطيب وأخ الفنان نبيه الخطيب، غادرنا اليوم بصمت تاركًا بضع تسجيلات وبعض من الذكريات.. السلام لروحه".



قدم حسين الخطيب عدد من الأغاني التراثية، أحد أفراد فرقة شقيقه الفنان نبيه الخطيب.