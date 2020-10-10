تعد الأولى من نوعها.. نفوق 11 دولفين جنوب مرسي علم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أكدت مصادر بالبحر الأحمر، عن حدوث نفوق جماعي لـ11 دولفين مختلفة الأحجام جنوب مرسي علم بالبحر الأحمر، وتم انتشالها ومعاينتها من جانب باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر بمرسى علم.

وقال المصدر إن الدلافين تم العثور عليها على إحدى الشواطئ جنوب مدينة مرسى علم، بمعرفة عدد من الصيادين، وتم إبلاغ الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الأمر.

جدير بالذكر أن هذه الظاهرة تعد الأولى من نوعها تحدث في البحر الأحمر، كما أكد عدد كبير من العاملين في مجال الغوص والرحلات البحرية المختلفة بالبحر الأحمر.

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