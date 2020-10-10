في عيد ميلادها.. ابنة صباح اعتذرت عن مسرحية المتزوجون لتفتح باب الحظ أمام شيرين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم النجمة الكبيرة شيرين، بعيد ميلادها الـ64، والتي
عرفها الجمهور بصوتها الرقيق وأدائها الهادئ المميز.

أشجان محمد السيد عزام، ولكنها إختارت إسم الشهرة شيرين، وقد أكملت دراستها في كلية الحقوق لتحصل على الليسانس.

تخرجت في الوقت نفسه من المعهد العالي للباليه، والذي جعلها تتمتع برشاقة كبيرة، حصلت في أواخر السبعينيات على أدوار صغيرة في بدايتها، قبل أن يعرفها الجمهور في الثمانينيات في العديد من الشخصيات.

في عام 1978 كان الحظ في إنتظار شيرين لتحقق شهرة كبيرة، وذلك بعد أن إعتذرت هويدا إبنة ​الشحرورة صباح​ عن بطولة مسرحية "المتزوجون"، بعد أن قدمتها فترة لتذهب البطولة لشيرين أمام ​سمير غانم​ و​جورج سيدهم​، وهي المسرحية التي كانت سبب شهرتها بكلمتها الشهيرة "الصرصار".

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