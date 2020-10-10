خالد سرحان يسخر من أحمد فهمي عقب مشاجرته مع شيكابالا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان خالد سرحان، صورة ساخرا من المطرب احمد فهمي وذلك على ضوء الخلاف الذي حدث بين الفنان الأهلاوي أحمد فهمي ولاعب نادي الزمالك شيكابالا.

وكتب "سرحان" على صورة المطرب أحمد فهمي وشيكابالا قائلا: "شيكابالا لاعب كبير وعاقل على المستوى الشخصي وأحمد فهمى من أقرب الفنانين لقلبى سواء كان مغنى أو ممثل متخلوش الشيطان يدخل بينكم ياجماعة واستهدوا بالله كده".

يذكر أنه نشب خلاف بين لاعب نادي الزمالك شيكابالا، والفنان أحمد فهمي وذلك عقب سب شيكابالا في النادي الأهلي والقلعة الحمراء.

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