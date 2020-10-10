محافظ القليوبية يشن حملة لتطهير أعلى وأسفل الطريق الدائري من الإشغالات

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شن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات على الطريق الدائري بمدن قليوب، والخصوص، وحي شرق شبرا الخيمة، حيث جرى إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر من خلالها.



ومن جانبه أكد المحافظ، أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة أيضا لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف، وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة، وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية العالي.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشوارع أحمد عرابي و135 بحي غرب شبرا الخيمة، حيث أشرف على إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات أمام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وجرى تحرير المحاضر الفورية لجميع المخالفات التي جرى رصدها خلال الجولة، كما جرى غلق كافيه يقدم الشيشة بشارع ١٣٥.



ووجه الهجان باتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا على ضرورة غلق المقاهي التي تقدم الشيشة ومصادرتها فورا حفاظا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.



رافق المحافظ في الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا، والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وبمشاركة وفد من شباب البرنامج الرئاسي.