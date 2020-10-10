هكذا استعادت نسرين طافش ذكريات مسلسل "مقامات للعشق"

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أستعادت الفنانة نسرين طافش ذكريات مسلسل "مقامات للعشق" ، حيث نشرت صورة لها من المسلسل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نسرين طافش قائلة :" من سنتين كنا عم نصور بسوريا مسلسل مقامات العشق بقلب غابات و جبال اللاذقية جنة على الأرض والصور ما بتوفيها حقها .. وطيبة اهل هالجبال وكرمهم ما بينوصف بكلام .. اللهم إحمي سوريا بعينك التي لا تنام ..سلامًا سلاماً يا بلادي.



يشار أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل " الوجه الآخر "، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.



ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.