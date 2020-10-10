شنقا.. انتحار فنانة عربية شهيرة!!

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتحرت الفنانة التونسة عبير شوشان، وعثرت عليها الشرطة بمنزلها منتحرة شنقا وذلك بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد.

وكانت آخر وصايا الفنانة التونسية عبير شوشان منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائله: "حبوا بعضكم وارحمو بعضكم، الدنيا فانية".

يذكر أن الفنانة التونسية عبير شوشان شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، المسرحية منها والدرامية وأحبها الجمهور من خلال أعمالها الفنية التي أثرت بهم.
شنقا.. انتحار فنانة عربية شهيرة!!
شنقا.. انتحار فنانة عربية شهيرة!!

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