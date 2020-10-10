حسام داغر يغازل جمهوره بصورة من مسرحية "صباحية مباركة"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان حسام داغر جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حسام بالصورة من العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق علي الصورة قائلاً:"حبايب قلبي اللي نوروا العرض النهاردة روجي حبيبتي ودكتور أشرف حبيبي وبيومي يوكا عشرة العمر وكوميديانتي المفضلة بدارة بدرية طلبة وحبيبي روقة وعزوز والمخرج الجميل أحمد شفيق ، المسرحية نورت بيكم النهاردة".

والجدير ذكره أن آخر أعمال حسام داغر مسلسل "النهاية "، والتي تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه ، وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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