في ذكرى ميلادها.. تعرف على بدايات سعاد حسين في الفن

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سعاد حسين، التي بحثها الفكاهي ونجاحها في أدوار الكوميدي التي كانت تؤديها.

اسمها الحقيقي سعدية حسين محمد، من مواليد الاسكندرية وهي والدة الفنانة سماح أنور، وأكتشفها المخرج كمال سليم وقدمها في فيلم "البؤساء".

شاركت أيضًا مع الفنان يوسف وهبي في المسرح، وشاركت في فرقتي علي الكسار ونجيب الريحاني، وقدمت 35 مسرحية.

قدمت "سعاد" العديد من الأفلام السينمائية، وهي "أخطر رجل في العالم، أرض النفاق، الحب فوق الهضبة"، كما شاركت في مسلسلات أبرزها: "يوميات ونيس، رفاعة الطهطاوي".

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