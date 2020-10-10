قبل موقعة الأهلي وبيراميدز.. ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019-2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره بيراميدز مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

 

بينما يلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل، في نفس الجولة، في مباراة مهمة للفريق الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على وصافة الدوري مع فريق بيراميدز.

 

حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه منذ الجولة 28، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 65 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

 

وإليكم جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز، والزمالك وحرس الحدود:-

1- الأهلي 85 نقطة

2- الزمالك 65 نقطة

3- بيراميدز 63 نقطة

4- المقاولون العرب 53 نقطة

5- سموحة 47 نقطة

6- إنبي 45 نقطة

7- مصر المقاصة 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 39 نقطة

9- المصري 39 نقطة

10- الاسماعيلي 38 نقطة

11- نادي أسوان 37 نقطة

12- الإنتاج الحربي 37 نقطة

13- طلائع الجيش 35 نقطة

14- وادي دجلة 35 نقطة

15- الجونة 34 نقطة

16- حرس الحدود 30 نقطة

17- نادي مصر 21 نقطة

18- طنطا 19 نقطة

أخبار تهمك

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

فوز سيراميكا وبتروجت والنصر ومنتخب السويس بالقسم الثاني

منذ ساعة و 21 دقيقة

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ ساعة و 8 دقيقة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ نصف ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

اللجنة الأوليمبية تقرر عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن رئيس الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تغيير جديد في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

منذ ساعة

عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و نصف

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 13 ساعة

تعادل مثير لجمهورية شبين والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

06:03 م

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»