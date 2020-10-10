قبل موقعة الأهلي وبيراميدز.. ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019-2020

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره بيراميدز مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

بينما يلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل، في نفس الجولة، في مباراة مهمة للفريق الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على وصافة الدوري مع فريق بيراميدز.

حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه منذ الجولة 28، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 65 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز، والزمالك وحرس الحدود:-

1- الأهلي 85 نقطة

2- الزمالك 65 نقطة

3- بيراميدز 63 نقطة

4- المقاولون العرب 53 نقطة

5- سموحة 47 نقطة

6- إنبي 45 نقطة

7- مصر المقاصة 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 39 نقطة

9- المصري 39 نقطة

10- الاسماعيلي 38 نقطة

11- نادي أسوان 37 نقطة

12- الإنتاج الحربي 37 نقطة

13- طلائع الجيش 35 نقطة

14- وادي دجلة 35 نقطة

15- الجونة 34 نقطة

16- حرس الحدود 30 نقطة

17- نادي مصر 21 نقطة

18- طنطا 19 نقطة