باير ليفركوزن يكشف سر رفضه ضم جوتزه

أكد بيتر بوش، المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، أن ماريو جوتزه، الذي انضم مؤخرًا لصفوف أيندهوفن الهولندي، كتن يرغب بالانتقال في صفوف الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وقال بوش للنسخة الصادرة اليوم السبت من صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية :"أراد أن ينضم لفريق ليفركوزن ولكن لدينا فلوريان فريتز، بين لاعبين آخرين، في نفس مركزه".





ويعد فريتز /17 عاما/ أحد أكبر مواهب ألمانيا الكروية حاليا.





وانضم جوتزة، الذي سجل هدف فوز المنتخب الألماني بكأس العالم في 2014 ولعب تحت قيادة بوش عندما كان مدربا لدورتموند، لفريق أيندهوفن الهولندي يوم الثلاثاء الماضي بعقد مدته عامين بعد انتهاء عقده مع دورتموند.





وقال بوش أنه تفاجئ من قرار جوتزة /28 عاما/ بالانضمام للفريق الهولندي.





وقال بوش :"تتوقع أن ترى لاعبا مثل ماريو جوتزة يلعب في فريق كبير وفي بلد كبير في كرة القدم. أيندهوفن فريق كبير ولكن في بلد صغير في عالم كرة القدم".





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