باير ليفركوزن يكشف سر رفضه ضم جوتزه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد بيتر بوش، المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، أن ماريو جوتزه، الذي انضم مؤخرًا لصفوف أيندهوفن الهولندي، كتن يرغب بالانتقال في صفوف الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بوش للنسخة الصادرة اليوم السبت من صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية :"أراد أن ينضم لفريق ليفركوزن ولكن لدينا فلوريان فريتز، بين لاعبين آخرين، في نفس مركزه".

ويعد فريتز /17 عاما/ أحد أكبر مواهب ألمانيا الكروية حاليا.

وانضم جوتزة، الذي سجل هدف فوز المنتخب الألماني بكأس العالم في 2014 ولعب تحت قيادة بوش عندما كان مدربا لدورتموند، لفريق أيندهوفن الهولندي يوم الثلاثاء الماضي بعقد مدته عامين بعد انتهاء عقده مع دورتموند.

وقال بوش أنه تفاجئ من قرار جوتزة /28 عاما/ بالانضمام للفريق الهولندي.

وقال بوش :"تتوقع أن ترى لاعبا مثل ماريو جوتزة يلعب في فريق كبير وفي بلد كبير في كرة القدم. أيندهوفن فريق كبير ولكن في بلد صغير في عالم كرة القدم".

كلمات متعلقة

أخبار تهمك

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

تغيير جديد في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

منذ ساعة و 7 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

اللجنة الأوليمبية تقرر عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن رئيس الزمالك

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ 34 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

فوز سيراميكا وبتروجت والنصر ومنتخب السويس بالقسم الثاني

منذ ساعة و 25 دقيقة

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

إحالة قاتل معاون مباحث أبو حماد للمفتي.. و5 نوفمبر تحديد مصيره

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 13 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

06:03 م

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»