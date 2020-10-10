الشناوي يتحدث عن استمرار يانكون مع الأهلي

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استمرار ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر بالجهاز الفني الجديد.





وقال الشناوي في تصريحات في فيديو له :"أمر جيد للغاية أن يستمر يانكون في منصبه لأنه يعمل بشكل جيد معنا وهو في الفريق منذ موسم ونصف تقريبا".





وأضاف حارس الأهلي :"يانكون يتعامل معنا بشكل مميز للغاية ويجيد التعامل مع الحراس ونحن في مركز حراسة المرمى مثل الأسرة الواحدة ونحن أخوات".





وأشار :"يانكون يعمل معنا بشكل مميز للغاية ويجيد التعامل معنا بشكل جيد جدا ونتمنى استمراره وأهدافنا هي الحصول على البطولات".





وأردف :"فارق السن بين الحراس في الأهلي لا يشكل أي مشكلة ونحن نتعامل مع الحراس باحترام ونقوم بمنحهم الكثير من النصائح التي حصلنا عليها قبل ذلك من الكبار".





وواصل :"نلعب من أجل مصلحة النادي الأهلي ولكي يكون رقم واحد دائما".



