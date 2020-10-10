عاجل.. نتيجة تنسيق القبول بالأزهر للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١



وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة،كلية طب الأزهر بأسيوط 632، كلية الصيدلة بالقاهرة 628، الصيدلة بنين أسيوط 626، طب الأسنان القاهرة 631، طب الأسنان بنين أسيوط 630.





هندسة القاهرة 619، الهندسة بنين قنا 615، العلوم بالقاهرة 595، العلوم بنين أسيوط 570، التجارة بنين القاهرة 532، التجارة باللغة الانجليزية 545، التربية الرياضية للبنين 575 لطلاب القسم العلمى.

اعتمد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم السبت.