القسم الثاني.. سيراميكا يمطر شباك المريخ بخماسية (صور)
السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:21 م
ايمان الجعيدي
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حقق الفريق الأول للكرة بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا وغاليا على نظيره فريق المريخ بخماسية مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الثاني ببورسعيد ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .
بدأت المباراة بدقيقة حداد على روح لاعب القناة مروان محمود ، لكن الانطلاقة جاءت متأخرة بسبب تأخر وصول سيارة الاسعاف ، والتي اصر حكم المباراة محمد الصباحي على تواجدها قبل صافرة البداية .
وفي الدقيقة ١٩ جاءت اول خطوات سيراميكا نحو وضع الأقدام داخل الدوري الممتاز حيث احرز لاعبه شريف دابو الهدف الأول ، لتزداد سرعة المباراة وقبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة ٤٤ نجح سيراميكا في ادراك الهدف الثاني .
وفي الشوط الثاني حصل فريق سيراميكا على ركلة جزاء سددها اللاعب احمد غنيم معلنا عن الهدف الثالث ، لكن سرعان ما قام الحكم باحتساب ركلة جزاء للمريخ سددها اللاعب محمود ابراهيم ، وفي ظل سخونة اللقاء أحرز اللاعب شادي حسين الهدف الرابع خلال الدقيقة ٢١ .
وبحلول الدقيقة ٣٧ قام حكم المباراة بطرد اللاعب احمد فراويلة من فريق المريخ الذي اكمل اللقاء ب ١٠ لاعبين ، وقبل النهاية احرز سيراميكا الهدف الخامس عن طريق اللاعب شريف دابو لتنتهي المباراة بخماسية مقابل هدف .
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة ٤٢ ل يقترب اكثر من الصعود للممتاز ويظل معتليا للقمة ، فيما تجمد رصيد المريخ عند النقطة ٢١ بالمركز التاسع .
ادار اللقاء تحكيميا طاقم مكون من : محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله و عمر فتحي كمساعدان و راضي ضرار حكما رابعا ، ومراقب لجنة المسابقات سعيد العجواني .
ادار اللقاء تحكيميا طاقم مكون من : محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله و عمر فتحي كمساعدان و راضي ضرار حكما رابعا ، ومراقب لجنة المسابقات سعيد العجواني .