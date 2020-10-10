القسم الثاني.. سيراميكا يمطر شباك المريخ بخماسية (صور)









ادار اللقاء تحكيميا طاقم مكون من : محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله و عمر فتحي كمساعدان و راضي ضرار حكما رابعا ، ومراقب لجنة المسابقات سعيد العجواني . وبتلك النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة ٤٢ ل يقترب اكثر من الصعود للممتاز ويظل معتليا للقمة ، فيما تجمد رصيد المريخ عند النقطة ٢١ بالمركز التاسع .ادار اللقاء تحكيميا طاقم مكون من : محمد الصباحي ومعه شريف عبد الله و عمر فتحي كمساعدان و راضي ضرار حكما رابعا ، ومراقب لجنة المسابقات سعيد العجواني .





حقق الفريق الأول للكرة بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا وغاليا على نظيره فريق المريخ بخماسية مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الثاني ببورسعيد ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .بدأت المباراة بدقيقة حداد على روح لاعب القناة مروان محمود ، لكن الانطلاقة جاءت متأخرة بسبب تأخر وصول سيارة الاسعاف ، والتي اصر حكم المباراة محمد الصباحي على تواجدها قبل صافرة البداية .وفي الدقيقة ١٩ جاءت اول خطوات سيراميكا نحو وضع الأقدام داخل الدوري الممتاز حيث احرز لاعبه شريف دابو الهدف الأول ، لتزداد سرعة المباراة وقبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة ٤٤ نجح سيراميكا في ادراك الهدف الثاني .وفي الشوط الثاني حصل فريق سيراميكا على ركلة جزاء سددها اللاعب احمد غنيم معلنا عن الهدف الثالث ، لكن سرعان ما قام الحكم باحتساب ركلة جزاء للمريخ سددها اللاعب محمود ابراهيم ، وفي ظل سخونة اللقاء أحرز اللاعب شادي حسين الهدف الرابع خلال الدقيقة ٢١ .وبحلول الدقيقة ٣٧ قام حكم المباراة بطرد اللاعب احمد فراويلة من فريق المريخ الذي اكمل اللقاء ب ١٠ لاعبين ، وقبل النهاية احرز سيراميكا الهدف الخامس عن طريق اللاعب شريف دابو لتنتهي المباراة بخماسية مقابل هدف .