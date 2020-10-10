وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد سير أعمال المشروعات القومية بالأقصر "صور"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أجرى وفد من وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر، لتفقد سير أعمال عدد من المشروعات القومية.
وتفقد وفد وزارة التنمية المحلية، محطة معالجة مياه الصرف الصحي والطريق الرئيسي لمدينة الشمس والطريق الرابط ما بين مدينة طيبة ومدينة الشمس بمركز ومدينة الزينية حتى محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى بمسافة 700 متر ضمن المشروعات القومية المعدة للافتتاح رئاسيا.
رافق الوفد خلال زيارته للمشروعات المشار إليها سابقًا، العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بشمالي الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق بالأقصر ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء يحي عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد ماهر من الهيئة القومية للصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد حمادة شركة جبالكو للمقاولات العامة، والعميد عصام على نائب قائد قطاع المحليات بالشركه الوطنيه للطرق،العميد شريف الجندى قائد المأمورية بالاقصر وقنا، وسيد شيبانى مديرية الطرق، والمهندس محمد حرز الله شركة الديار الشركه المنفذه، والمهندس على حسن مدير مشروع محطة الصرف الصحى الرئيسية بالمدامود قبلى.
وتقام محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدامود قبلي التابعة لمركز الزينية شمالي المحافظة، علي مساحة 62500 متر والمخطط الإنتهاء منها قريبا وفقا للجداول الزمنية بطاقة 23 ألف متر مكعب يوم وبتكلفة إجمالية 300 مليون جنية.
ومن جانبه اكد الهوارى انه بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر جارى العمل فى طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالمدامود قبلى حيث ان الطريق يربط بين طريق طيبة ومدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية، حيث تتم اعمال تمهيده وتسويته لتجهيزه للرصف، مضيفًا أنه جارى العمل في طريق نصرالله تحت اشراف المهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز.
وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد سير أعمال المشروعات القومية بالأقصر "صور"
وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد سير أعمال المشروعات القومية بالأقصر "صور"
وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد سير أعمال المشروعات القومية بالأقصر "صور"
وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد سير أعمال المشروعات القومية بالأقصر "صور"
وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد سير أعمال المشروعات القومية بالأقصر "صور"
وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد سير أعمال المشروعات القومية بالأقصر "صور"

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