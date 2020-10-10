بكلمات مؤثرة.. كندة علوش تعلق على حرائق سوريا

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أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن حزنها الشديد للحرائق التي اندلعت في سوريا منذ أمس وتسببت في الكثير من الخسائر.



ونشرت كندة مجموعة صورة لتلك الحرائق عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : كما اشتعلت النيران في غابتنا اشتعلت معاها قلوبنا ، واليوم تلف النيران غابات الساحل السوري الساحرة وتمتد لتصل للمدن وكذلك هو الحال في غابات لبنان .



وتابعت قولها "المنظر مؤلم والخسائر أكثر إيلاماً، والخوف علي الأرواح كبير ، قلوبنا تعبت وقلوب اهلنا في سوريا وفي لبنان أنهكتها النيران والأحداث والحرب" .



وأنهت حديثها قائله:"نتضرع إلي الله أن يطفئ النيران ويزيح الغمة وأن تعم رحمته بلادنا وأن ويشملنا بعفوه ورضاه".



ويذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني