"خلال عرض عسكري".. كوريا الشمالية تكشف عن صاروخًا باليستيًا جديد عابر للقارات

كشفت كوريا الشمالية، اليوم السبت عن صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات خلال عرض عسكري في العاصمة بيونج يانج.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي صاروخا باليستيا على مركبة نقل بها 22 عجلة على الأقل ، والذي يعد أكبر من أى صاروخ عرضته سابقا الدولة المسلحة نوويا، وفقا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن فى وقت سابق عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وقال أون أثناء حضور عرض عسكري ضخم فى العاصمة بيونج يانج من دون اتخاذ أي إجراءات للتباعد الاجتماعي: "عدم إصابة أي مواطن حتى الآن بكوفيد 19

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وأضاف : أنه "لا يمكن الوقاية من كورونا من دون الاشتراكية".