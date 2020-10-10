هشام عباس يشارك فى بروفات حفل افتتاح أوليمبياد الطفل المصري

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شارك الفنان هشام عباس فى بروفات حفل افتتاح أوليمبياد الطفل المصرى بالمركز الأوليمبي بالمعادي، الذي تنظم فعالياته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وشارك عباس فى البروفة استعدادا لحفل الافتتاح المقرر اقامته مساء الاثنين المقبل بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى وسط استعدادات قوية لخروج بحفل كبير يبهر الجميع.



ومن المقرر أن تشارك كل من فرق طلائع شمال سيناء والاسكندرية والقاهرة والجيرة وبورسعيد فى حفل الافتتاح.



وشهدت التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصري الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منافسة كبيرة بين الطلائع فى كافة محافظات الجمهورية على مدار الفترة الماضية.



ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا



وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد قادر علي تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات.



