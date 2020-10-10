هيثم شعبان: لم أتوقع خماسية سيراميكا كليوباترا في المريخ





عبر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه المريخ البورسعيدي اليوم بخمسة أهداف مقابل هدف واقترابه من الصعود للدوري الممتاز.





وقال عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، المباراة كانت صعبة ولم نتوقع سيناريو المباراة".





وأضاف :"عقب الهدف الأول اعتمدنا على الهجمات المرتدة واللاعبون نفذوها بشكل مميز للغاية وأشكرهم على ما قدموه طوال المباراة".





وتابع :"التوفيق حالفنا في الفرص التي أتيحت لنا وكان هدفنا هو الفوز فقط ودوافعنا كانت أكثر من فريق المريخ".





وواصل :"المباراة كانت سجال حتى إحرازنا للهدف الأول وبدأنا في تغيير طريقة اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة".





وأوضح :"الخطوة هامة للغاية في تحقيق الهدف ونبدأ من اليوم العمل للمباراة المقبلة أمام جمهورية شبين".





وأشار :"رفعنا كافة الضغوط على اللاعبين، والحمد لله توقف كورونا أفادنا في استعادة الأمور مرة أخرى بعدما حدث خلل في منتصف الموسم".





واختتم حديثه :"أبلغت اللاعبين في بداية الموسم بأنه ليس من الشرط أن يكون الأفضل هو من يصعد ولكن لا بد أن يكون هناك روح مجموعة، وهو ما حدث بالفعل، والحمد لله ثقتنا في اللاعبين واختياراتنا منذ بداية الموسم كانت موفقة للغاية".



