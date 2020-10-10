الشناوي يتحدث عن أفضل لحظاته مع الأهلي

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أفضل لحظاته التي عاشها مع النادي الأحمر.





وقال الشناوي في تصريحات عبر فيديو له :"أفضل لحظات حياتي مع النادي الأهلي عندما خضت أول مباراة لي مع النادي في عام 2008 أما المرة الثانية فكانت عندما عدت مرة أخرى إلى بيتي".





وأضاف :"عندما رحلت عن النادي الأهلي كنت أضع هدفين أمامي وهو العودة إلى النادي مرة أخرى، أما في حال عدم عودتي فسأخوض تجربة الاحتراف وتلقيت عرضا للاحتراف لكني فضلت العودة لبيتي".





وواصل :"الانضمام لمنتخب مصر كان هدف أيضا من أهدافي، ولكن حدث أمر لم يساعدني على ذلك بعدما توقفت الكرة فترة ما".





وأشار :"تحاملت على نفسي في الكثير من المباراة، ولكن أهم مباراة كانت أمام شبيبة الساورة وكان لا بد من الفوز والحمد لله شاركت في القاء وحققنا الفوز بثلاثة أهداف".





وأوضح :"بطولة واحدة لا تكفي في النادي الأهلي نلعب على 5 بطولات وعلى الأقل علينا تحقيق 4 بطولات منها".





وتابع :"نستهدف الفوز بالبطولات الخمس دائما وهذه هي سياسة النادي فالمشاركة في أي بطولة يكون الفوز بها هو هدفنا".





وأردف :"التوفيق يكون عامل أساسي في تحقيق البطولات، نجتهد ونفعل كل ما علينا وإن شاء الله نحقق هذه البطولات في الفترة المقبلة".





وعن توجيه اللاعبين في المباراة قال :"الهدف منه هو لفت انتباههم ووضعهم دائما في حال تركيز والتوجيه يكون بكل جدية دون الخروج عن أي إطار".





وأكمل :"اللاعبون يتقبلون التوجيه بشكل جيد والهدف منه دائما هو التركيز والبعد عن حالة السرحان".





وأشار :"أمر رائع أن أحقق الرقم الاستثنائي ولم أفعل ذلك بمفردي ولكن اللاعبون ساهموا معي في ذلك فنحن فريق واحد".





وزاد :"تحقيق هذا الرقم الاستثنائي أمر رائع ويجعلني أركز في الفترة المقبلة وأعمل على نفسي بشكل أكبر من أجل مصلحة الفريق".



