الشناوي يتحدث عن أفضل لحظاته مع الأهلي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أفضل لحظاته التي عاشها مع النادي الأحمر.

وقال الشناوي في تصريحات عبر فيديو له :"أفضل لحظات حياتي مع النادي الأهلي عندما خضت أول مباراة لي مع النادي في عام 2008 أما المرة الثانية فكانت عندما عدت مرة أخرى إلى بيتي".

وأضاف :"عندما رحلت عن النادي الأهلي كنت أضع هدفين أمامي وهو العودة إلى النادي مرة أخرى، أما في حال عدم عودتي فسأخوض تجربة الاحتراف وتلقيت عرضا للاحتراف لكني فضلت العودة لبيتي".

وواصل :"الانضمام لمنتخب مصر كان هدف أيضا من أهدافي، ولكن حدث أمر لم يساعدني على ذلك بعدما توقفت الكرة فترة ما".

وأشار :"تحاملت على نفسي في الكثير من المباراة، ولكن أهم مباراة كانت أمام شبيبة الساورة وكان لا بد من الفوز والحمد لله شاركت في القاء وحققنا الفوز بثلاثة أهداف".

وأوضح :"بطولة واحدة لا تكفي في النادي الأهلي نلعب على 5 بطولات وعلى الأقل علينا تحقيق 4 بطولات منها".

وتابع :"نستهدف الفوز بالبطولات الخمس دائما وهذه هي سياسة النادي فالمشاركة في أي بطولة يكون الفوز بها هو هدفنا".

وأردف :"التوفيق يكون عامل أساسي في تحقيق البطولات، نجتهد ونفعل كل ما علينا وإن شاء الله نحقق هذه البطولات في الفترة المقبلة".

وعن توجيه اللاعبين في المباراة قال :"الهدف منه هو لفت انتباههم ووضعهم دائما في حال تركيز والتوجيه يكون بكل جدية دون الخروج عن أي إطار".

وأكمل :"اللاعبون يتقبلون التوجيه بشكل جيد والهدف منه دائما هو التركيز والبعد عن حالة السرحان".

وأشار :"أمر رائع أن أحقق الرقم الاستثنائي ولم أفعل ذلك بمفردي ولكن اللاعبون ساهموا معي في ذلك فنحن فريق واحد".

وزاد :"تحقيق هذا الرقم الاستثنائي أمر رائع ويجعلني أركز في الفترة المقبلة وأعمل على نفسي بشكل أكبر من أجل مصلحة الفريق".

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ يوم

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

عـاجل.. إحالة صديقي اللاعب عمر جابر للجنايات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

فوز سيراميكا وبتروجت والنصر ومنتخب السويس بالقسم الثاني

منذ ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تغيير جديد في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

منذ 43 دقيقة

تعادل مثير لجمهورية شبين والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 13 ساعة

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

05:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»