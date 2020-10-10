"الدولار" يحقق خسائر جديدة أمام الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:56 م
الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
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واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من تحسن النشاط الاقتصادي للبلاد بعد أزمة كورونا.


وتراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستويات  15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع خاسرا نحو 2 قرشا، حيث كان قد سجل في بداية تعاملات الاسبوع الماضي قيمة 15.68 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

 

وأعلن البنك المركزي اليوم عن تأسيس وإطلاق شركة "إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية" المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد خاصة نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية للمراقبة والإدارة عالميا وستقوم بتغطية جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الأقاليم والمحافظات والمناطق النائية.

ويساهم البنك المركزي في رأس مال الشركة الجديدة بحصة تصل إلى 35 في المائة، بينما تمتلك بنوك، الأهلي ، مصر والقاهرة وجهات أخرى الحصة المتبقية.

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