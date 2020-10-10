اللجنة الأوليمبية تقرر عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن رئيس الزمالك

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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صرح مصدر مسئول باللجنة الأوليمبية المصرية ، أن مجلس ادارة اللجنه الاولمبيه قرر التوقف عن الإدلاء بأى احاديث صحفية أو مداخلات تليفزيونية ، أو التعليق على شئ يخص القرارات التى أصدرها المجلس ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بوقفه عن مزاولة اى نشاط رياضى لمدة أربع سنوات وتغريمه ١٠٠ الف جنيه بعد ثبوت إدانته من قبل لجنة التحقيق الدائمة التى شكلها المجلس برئاسة.

 

 المستشار أحمد حافظ ، فى الشكاوى التى تقدم بها بعض مسئولى ناديي الأهلى والزمالك ، واتحاد كرة القدم واليد ، كما قرر المجلس عدم التعليق على اى إجراء يتخذه رئيس الزمالك فى هذا الشأن ، أو اى مخاطبات تصدرها اللجنة أو تتلقاها من اي هيئة رياضية دوليه أو محليه .

 

أكد المصدر أن مجلس الإدارة سوف يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا فور الإنتهاء من تطبيق العقوبة على رئيس الزمالك واتخاذ كافة الإجراءات القانوتية ، لافتا إلى يأتى ذلك حفاظا القيم والأخلاق الرياضية ، فضلا عن عدم انجراف اللجنة فى الرد على تجاوزات رئيس الزمالك لتوفير روح التنافس والاستقرار فى الوسط الرياضى بصفة عامة ، ولفرق نادي الزمالك  المختلفة بصفة خاصة ، وخاصة فريق كرة القدم المقبل على مباراة فى غاية الأهمية فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام بطل المغرب.

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